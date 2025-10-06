Lanceta explicó que “lamentablemente el día sábado producto de la tormenta sufrimos algunos daños en el club. Puntualmente nosotros en la altura de la Avenida Pellegrini tenemos varias canchas, entre ellas una cancha de fútbol nueve que hizo que los intensos vientos quebraran un palo que tenemos donde hay una luz. Esos palos que son de madera que lamentablemente con el tiempo se van poniendo viejos y evidentemente con el viento fuerte hizo que se cayera sobre unos alambres que nosotros tenemos dividiendo esas canchitas de fútbol nueve y obviamente que rompiera el alambre y también volteó dos de los baños químicos que tenemos en el club”.

“La verdad que bueno el club viene funcionando muy bien, estamos llenos de chicos, la realidad es que como decimos siempre nosotros los dirigentes de los clubes es muchas veces muy difícil, es muy duro, pero ver tantos chicos como uno ve todos los días realmente le gratifica mucho el alma” concluyó el presidente de la institución.