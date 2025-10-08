Elecciones 2025
El gobernador continúa con la visita a la ciudad
Axel Kicillof arribó este miércoles a Cerro Negro, sobre la Ruta 226 tras aterrizar en el aeropuerto, unos minutos después de lo previsto, acompañado por su comitiva. Pasadas las 12:20 pudo recorrer el barrio CECO III, ya en compañía del intendente Wesner.
Hacia las 13 horas se iniciará un encuentro en la Municipalidad de Olavarría, al que están invitados empresarios, productores, sindicalistas y referentes de las facultades locales.