Resta la confirmación de la agenda de actividades, que se dará el lunes en la habitual conferencia de prensa de Carlos Bianco. Trascendió también que la visita incluiría a la ciudad de Saladillo.

LU32 pudo saber, de todas maneras, que estaba llegando por estas horas “la avanzada” de la Gobernación para definir posibles puntos de recorrida.

La última visita del mandatario a Olavarría fue el pasado 13 de agosto.