El gobernador Kicillof está en Olavarría
El mandatario aterrizó alrededor de las 11 de este miércoles y fue directamente a la obra de pavimentación de la Avenida La Rioja, frente al campus universitario. Luego, inauguró de forma oficial la Casa de la Provincia en Junín y Necochea. La unidad móvil de LU32 realiza seguimiento de la comitiva, que se moverá por distintos lugares, hasta llegar al CEMO, donde se producirá el acto de entrega de escrituras, desde las 13:30 horas.
En la previa al acto en el CEMO, Kicillof, las ministras Álvarez Rodríguez, Batakis y el ministro Kreplak, dejaron inaugurada la Casa de la Provincia de Junín y Necochea.
En lo que resta de la recorrida, la comitiva estará en el Polo Judicial, y luego entregarán 58 viviendas del barrio CECO III.
Luego, el mandatario continuará viaje hacia la ciudad de Azul.
Allí, a las 15:15, junto al intendente Nelson Sombra, pondrá en funcionamiento el nuevo laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Provincial Materno Infantil “Argentina Diego” y entregará equipamiento tecnológico.
A las 16 hará entrega de una ambulancia de alta complejidad y un ecógrafo para el Hospital Municipal “Dr. Angel Pintos”.
Por último, se otorgarán bicicletas, en el marco del programa "Naturaleza en bici" y kits de Ambiente.
MR