En la previa al acto en el CEMO, Kicillof, las ministras Álvarez Rodríguez, Batakis y el ministro Kreplak, dejaron inaugurada la Casa de la Provincia de Junín y Necochea.

En lo que resta de la recorrida, la comitiva estará en el Polo Judicial, y luego entregarán 58 viviendas del barrio CECO III.

Luego, el mandatario continuará viaje hacia la ciudad de Azul.

Allí, a las 15:15, junto al intendente Nelson Sombra, pondrá en funcionamiento el nuevo laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Provincial Materno Infantil “Argentina Diego” y entregará equipamiento tecnológico.

A las 16 hará entrega de una ambulancia de alta complejidad y un ecógrafo para el Hospital Municipal “Dr. Angel Pintos”.

Por último, se otorgarán bicicletas, en el marco del programa "Naturaleza en bici" y kits de Ambiente.

