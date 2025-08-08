Los primeros datos mencionan que el miércoles es el día señalado por las autoridades para que Kicillof haga pie en la Séptima Sección electoral, ya metido en la campaña.

La visita, según trascendió, podría tener que ver con el barrio CECO III, la Casa de la Provincia, entrega de escrituras, pero también se manejan otras situaciones de las que el gobernador podría participar.

Vale decir que el 23 de agosto es la fecha de inicio de la veda de actos de gobierno, que puedan ser susceptibles de captar el sufragio. Ese mismo día, marca el comienzo de la emisión de propaganda electoral en los medios de comunicación, según el cronograma oficializado por la Junta Electoral.

