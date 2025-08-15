El Grupo Ilusiones prepara su festejo por el 30° Aniversario
La entidad celebrará los 30 años de su creación el viernes 12 de septiembre en el Club Mariano Moreno con una cena para reunir fondos. En el marco de los preparativos, la unidad móvil dialogó con María Inés Torres, una de sus integrantes quien brindó detalles acerca del evento.
María Inés comenzó explicando que “no es un número cualquiera, son 30 años. No han sido fáciles, pero llegamos, estamos y existimos y seguimos ampliando nuestra función, brindando mayor servicios a la comunidad de Olavarría y nos convertimos así, creo que es el único hogar, primero, hogar para discapacitados severos en la ciudad de Olavarría. Tenemos un centro de guía y también una escuela especial. Así que bueno, con nuestros tres servicios, pretendemos festejar a lo grande y para eso también esperamos que la comunidad Olavarría nos acompañe una vez más”.
El viernes 12 de septiembre a partir de las 21 horas en el Club Mariano Moreno se realizará el gran evento con cena y baile. Contarán con la participación del grupo Machilo y la Super Banda y Martín Barraza. Para adquirir las entradas pueden acercarse a la institución en Avenida Avellaneda 4151 o comunicarse al teléfono 426341.
También llamando o escribiendo a los números de Whatsapp de:
Laura: 2284-305510
María Inés: 2284-613612
Silvia: 2284-592093
NB