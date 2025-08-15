María Inés comenzó explicando que “no es un número cualquiera, son 30 años. No han sido fáciles, pero llegamos, estamos y existimos y seguimos ampliando nuestra función, brindando mayor servicios a la comunidad de Olavarría y nos convertimos así, creo que es el único hogar, primero, hogar para discapacitados severos en la ciudad de Olavarría. Tenemos un centro de guía y también una escuela especial. Así que bueno, con nuestros tres servicios, pretendemos festejar a lo grande y para eso también esperamos que la comunidad Olavarría nos acompañe una vez más”.

El viernes 12 de septiembre a partir de las 21 horas en el Club Mariano Moreno se realizará el gran evento con cena y baile. Contarán con la participación del grupo Machilo y la Super Banda y Martín Barraza. Para adquirir las entradas pueden acercarse a la institución en Avenida Avellaneda 4151 o comunicarse al teléfono 426341.

También llamando o escribiendo a los números de Whatsapp de:

Laura: 2284-305510

María Inés: 2284-613612

Silvia: 2284-592093





NB