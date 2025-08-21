En medio de mucha felicidad, tanto la comunidad de Talleres Protegidos como el gobierno actual, formaron parte esta tarde del anuncio. El lugar albergará “a 16 trabajadores, cuando hablamos de discapacidad nos olvidamos que primero son trabajadores” resaltó Alberto Muia, referente de la asociación.

Hicieron un recorrido histórico para contar la cantidad de años que llevó lo que finalmente hoy se confirma como la apertura del “Hogar Talleres Protegidos”. En este marco se invitó a Ezequiel Galli, anterior intendente local, a formar parte del evento, quién se mostró feliz por el logro conseguido en conjunto.

Luego de la conferencia de prensa se invitó a los presentes a realizar un recorrido por las instalaciones y se contó que la idea a futuro es lograr tener un “centro de día” que ayude a solventar la economía del lugar.

NB