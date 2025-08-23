“No es un equipamiento más. La verdad que para nosotros es algo más que importante, una garantía, una necesidad de toda la comunidad y la zona, porque 300 kilómetros a la redonda no hay otra cámara hiperbárica”, enfatizó el intendente de Olavarría, quien en la ocasión estuvo acompañado por el doctor Fernando Alí, director del Hospital Municipal y subsecretario de Salud Médica, además de personal médico y trabajadores, referentes de la Facultad de Ingeniería y público en general.

Para la ocasión fueron convocados especialmente integrantes de la Fundación Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” encabezados por Delia Bouciguez, desde donde se gestionó la llegada de la Cámara Hiperbárica décadas atrás, lo que convirtió al centro asistencial local en el primer hospital público del país en contar con este equipamiento.

También estuvo presente la doctora Nina Subbotina, especialista en medicina hiperbárica y la atención de pacientes en este dispositivo de alta complejidad.

“Es la medicina que permite salvar vidas, disminuir amputaciones y aumentar la calidad de vida de los pacientes”, mencionó Subbotina.

“Hoy, por una decisión de esta gestión, estamos poniendo en funcionamiento la Cámara Hiperbárica. Desde el Municipio también se gestiona en recuperar aquello que tuvo quizás un desinterés, que había quedado en el olvido. Realizamos un trabajo enorme de recuperación”, concluyó el intendente de Olavarría. Vale destacar que la cámara había quedado fuera de funcionamiento en 2020, luego de tener un promedio de atención de 800 pacientes por año.

“Años que esto estaba abandonado, daba mucha tristeza.”, expresó Delia Bouciguez, quien por años lideró la Fundación al Hospital Municipal, dirigiéndose al intendente de Olavarría, a quien agradeció y dirigió un aplauso luego de hacer un detallado repaso sobre cómo fue adquirida la cámara y el porqué de la necesidad de que esté operativa.