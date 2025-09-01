Ante la consulta puntual de LU32 a distintas fuentes, por un dato que mencionaba el cierre del establecimiento de la calle General Paz, se indicó que, en realidad, se estaba trabajando en una “fusión” con otra institución sanitaria local y se agregó que no había referencias sobre cómo esto iba a impactar en las prestaciones y en los puestos de trabajo.

En las primeras horas de este lunes, los directorios de CEMEDA y del Instituto Médico informaron que han firmado “un acuerdo de colaboración”.

El comunicado agrega que “es por todos conocida la crisis que afecta al sector desde hace muchos años, lo que nos obliga a tomar medidas que permitan sostener el recurso humano con el que contamos y garantizar prestaciones médicas adecuadas”.

“Creemos que este acuerdo permitirá optimizar nuestros recursos y establecer un programa de inversión continua que redunde en una mejor calidad de atención para nuestra comunidad y alrededores”.