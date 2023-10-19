El intendente Galli estuvo en la obra del Hospital

Galli estuvo acompañado por el secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro.

La obra en su totalidad constituye una importante reestructuración edilicia, consistente en la construcción de un edificio totalmente nuevo de unos 1.200 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en tres niveles: en planta baja se ubica el sector de quirófano de gastroenterología y sala de espera, administración, informes, accesos a internación. Mientras que en el primer y segundo piso, pasará a funcionar el sector de internación, enfermería y cocina.

En esta segunda etapa se trabaja en la construcción de este nuevo piso, de más de 500 m2 cubiertos, lo que permite la edificación de 11 habitaciones (de tres, dos y un paciente) sobre las cuales se dispondrán 20 nuevas camas. La obra incluye una habitación para residentes y una sala de reuniones para las charlas grupales con médicos residentes.

Además, se planteó la construcción de baños totalmente equipados, también para personas con discapacidad. Incluye locales de apoyo para enfermería y jefa de sector.

Este nuevo nivel se vincula con el edificio de clínica médica y clínica quirúrgica, (inaugurado en 2022) a través de un puente, al igual que en las plantas baja y primera. Esta comunicación permitirá una mejor circulación del personal y el descongestionamiento del pasillo central del Hospital. La intención del proyecto es mejorar las condiciones de atención, además del aumento de su capacidad.

La obra de ampliación está a cargo de la empresa Visan Ingeniería S.A.

El Hospital Municipal funciona como un centro asistencial de alta complejidad y se consolida como modelo en la región, es el principal efector de salud y cuenta con un equipo de profesionales de trayectoria en las distintas especialidades, sumado al proceso de inversión permanente en equipamiento de última generación, la capacitación constante del personal y la formación de residentes.