El Intendente, acompañado por el secretario de Desarrollo Económico Gastón Sarachu y el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino, fueron recibidos por Guillermo Scolaro,uno de los representantes de la firma, con quien dialogaron sobre la realidad del sector industrial y las proyecciones a futuro.

Nacida en los años ‘70, el crecimiento y posicionamiento de Hermetal S.A. se basa en satisfacer las necesidades del cliente, en un mercado cada vez más exigente, bajo estrictos estándares de calidad, de acuerdo a las normas de certificación vigentes en el país.

“Desde la secretaría de Desarrollo Económico municipal se brindó asesoramiento para que la empresa acceda a un crédito bancario que le permitió invertir en maquinaria nueva, es una empresa con la que venimos articulando desde hace tiempo, antes de ser gestión municipal. Para nosotros es fundamental brindar herramientas y apoyo a emprendimientos locales que trabajan para todo el país y siguen invirtiendo”, destacó Maximiliano Wesner.

A partir del año 1985 y hasta 1999, la planta inició una etapa de producción estandarizada que requirió la incorporación de sofisticada tecnología.

Actualmente cuenta con equipos de trozado de aluminio, retestadoras, pantógrafos, selladora, equipo de embalaje automatizado.

En 2007 incorporaron un Centro de Mecanizado vertical que perfecciona las terminaciones. Años más tarde se amplía la red del aire y se incorpora nueva aparatología.

A finales del 2017 la empresa adquirió equipos de tecnología italiana para la producción de aberturas de PVC. En este marco se incorporó una cortadora doble cabezal para ser utilizada exclusivamente en PVC evitando que se contaminen los cortes para una soldadura perfecta; una soldadora 2 cabezal, así como también: banco de mecanizado y ensamblado de herrajes, junquilladora automática, limpiadora automática por control númerico (CNC), retestadora con cremonera y desaguadora automática, software de gestión integral para interactuar todas las áreas afectadas a la producción.