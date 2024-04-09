En la mañana de este martes, el intendente Maximiliano Wesner visitó el predio de 1517 hectáreas donde funciona el Parque Eólico Vientos Olavarría de la firma Ternium que es parte de la empresa Techint. Fue recibido por Santiago Herdoy gerente de relaciones institucionales y Juan Martín Alvariza encargado de energía de Ternium.

Con una inversión de 160 millones de dólares, este proyecto se enmarca dentro del plan de des carbonización anunciado en 2021 por parte de la empresa Techint, cuyas iniciativas buscan disminuir las emisiones de dióxido de carbono en un 20% para 2030. Se espera que el parque eólico esté operativo en la segunda parte del 2024.

“Las características geográficas de Olavarría hacen posible este tipo de proyectos de gran magnitud y de vital importancia por tratarse de la generación de energías renovables, por la inversión que están realizando puntualmente en Olavarría, pero además ya que tiene un impacto que trasciende nuestro Partido porque permitirá evitar toneladas de dióxido de carbono”, destacó Wesner.

Olavarría es una plaza muy interesante para la construcción de parques eólicos dado las condiciones del viento, la disponibilidad de tierras, y el acceso al sistema eléctrico de alta tensión.

“Desde el Estado municipal tenemos la decisión de poner a disposición todas las herramientas para fomentar que nuevas empresas elijan Olavarría para llevar a cabo este tipo de proyectos que generan empleo y protegen el medioambiente”, agregó el funcionario.

El intendente municipal estuvo acompañado por el secretario de desarrollo económico Gastón Sarachu y el subsecretario de empresas e inversiones Bernardo Baldino.