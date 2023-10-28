Este lunes 30 se cumplen 40 años desde que se recuperó la democracia en nuestro país. En el marco de los reconocimientos pertinentes, el Interbloque Unión por la Patria elevó un proyecto solicitando la colocación de una placa alusiva para homenajear a todas las personas que ocuparon el rol de Presidente del Concejo Deliberante en ese tiempo.

Desde el bloque Foro Olavarría - Frente Renovador, espacio conformado por la concejala Inés Creimer y el concejal Gastón Sarachu y que integra el interbloque Unión por la Patria, indicaron que “celebrar 40 años de democracia ininterrumpida nos llena de orgullo y nos invita a reflexionar”.

“Entendemos que es importante dedicar un reconocimiento a aquellas personas que asumieron la gran responsabilidad de presidir el Concejo Deliberante, un espacio tan representativo de la democracia, donde también se construye la vida social de Olavarría”, argumentaron.

El proyecto presentado expone “el funcionamiento del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría inauguró otra etapa con la vuelta de la democracia, en 1983”, y considera “oportuno el reconocimiento a través de la instalación de una placa alusiva, a los hombres y mujeres que presidieron el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría, elegidos como concejales y concejalas por la voluntad popular, y por el cuerpo deliberativo para presidir el mismo”.

A su vez, el documento expresa que “esta iniciativa tiene el fin de promover y reconocer los valores democráticos, impulsar, concientizar y resaltar la importancia y el significado histórico, político y social que posee la democracia para la comunidad de Olavarría”.

La lista de personas que presidieron el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría está conformada por:

1983-1985 Ing. Nelson Di Giácomo

1985-1987 Cr. Raúl Lindner

1987-1989 Dr. Salvador Nasello

1989-1991 Pedro Pareja

1991-1993 Cr. Raúl Lindner

1993-1995 Dr. Jorge Scuffi

1995-1997 Dr. Julio Alem (h)

1997-1999 Dr. Julio Alem (h)

1999-2001 Dr. Julio Alem (h)

2001-2003 Dr. Julio Alem (h)

2003-2005 Dr. Julio Alem (h)

2005-2009 Dr. Julio Alem (h)

2009-2011 Franco Cominotto

2011-2013 Carolina Szelagowsky

2013-2015 Eduardo Rodríguez

2015-2017 Eduardo Rodríguez

2017-2019 Bruno Cenizo

2019-2021 Bruno Cenizo

2021-2023 Cecilia Krivochen