La denuncia surge a partir de presentaciones y consultas efectuadas por beneficiarios del organismo en el Centro de Atención Previsional de la localidad de Olavarría.

El IPS pudo constatar que “Credi Benefit” publica contenidos falsos que incluyen frases como “Créditos del IPS” o "Créditos gestionados por IPS y ARCA”. A su vez, los mensajes cuentan con los logos del organismo y de la provincia de Buenos Aires. Tales mensajes resultan absolutamente falsos: el IPS no otorga préstamos, no intermedia servicios financieros ni mantiene convenios con entidades privadas o con ARCA.

Teniendo en cuenta que la misión del Instituto de Previsión Social es garantizar la protección integral de las personas jubiladas y pensionadas, asegurando el acceso a prestaciones previsionales y asistenciales, y no a la realización de operaciones financieras o crediticias, la titular del organismo consideró imprescindible intervenir de manera inmediata para evitar posibles estafas dirigidas a las y los beneficiarios del IPS.

Cabe destacar que en la denuncia se resalta que este tipo de maniobra denunciada no sólo lesiona al objetivo institucional, sino que aprovechándose de la confianza pública depositada en el IPS, atenta contra las personas adultas mayores.

MR