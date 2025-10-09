“Con expectativa de esta nueva feria en este nuevo año, estos cuatro días, esperemos que haya linda convocatoria”, dijo Fernando, un librero con muchos en el rubro, y afirmó que “mucha gente busca las opciones de oferta, porque hay lindas opciones en los stands, en los diferentes stands, y algunos particularmente van a venir buscando algo destacado de lo último que han visto, y aprovechan la feria para venir a buscarlo acá.

Para Silvia, participar “es una experiencia más de trasladar lo que tenemos en el comercio hacia todo el público que está presente y viene este fin de semana a visitar la Feria del Libro”.

En cuanto al perfil de los clientes, “tenés los que están acostumbrados a venir a la Feria a buscar las ofertas, que ya es característico en nosotros traer varios libros en oferta”.

“Es gratificante, porque te encontrás primero con tus colegas del rubro, es un momento donde se puede compartir un momento que por ahí en el resto del año no, y después lo consideramos uno de los eventos que hacen justamente al desarrollo de la cultura de una comunidad, así que lo consideramos muy importante”, manifestó Ulises, quien tiene su librería en Pueblo Nuevo.

La 29º Feria Libros en Olavarría y el 4º Festival del Libro abrirá sus puertas: jueves de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 20:00 horas, viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 21:00 horas, mientras que el sábado y domingo el horario será de 15:00 a 21:00 horas.