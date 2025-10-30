Este año, las actividades se desarrollarán tanto en su tradicional ubicación de Base Bonino como así también en las localidades de Loma Negra y Sierras Bayas.

Para realizar la inscripción, se seguirá el siguiente cronograma. Cabe destacar que el orden de llegada o inscripción no asegura el ingreso al programa:

Base Bonino

Inscripción: Lunes 3 de noviembre.

Lugar: Dirección de Deportes (Del Valle 3549)

Horario: 9 hs, hasta las 12 hs.

Sierras Bayas (A partir del 12 de noviembre)

Lugar de inscripción: Centro Cultural Municipal

Lunes de 14 a 17 horas y de 18 a 20 horas – Martes de 17 a 20 horas – Miércoles de 14 a 16 y 19 a 20 horas – Jueves 15 a 20 horas – Viernes 14 a 16 y 18 a 20 horas.

Loma Negra (a partir del 3 de noviembre)

Lugar de inscripción: Club de Pesca.

Días: Lunes y miércoles.

Horario: 14:30 a 15:30 horas

En cada lugar podrán solicitar la ficha de inscripción y documentación que deberán completar y entregar luego para formalizar la inscripción. Desde el área se detalló que tendrán tiempo de anotarse hasta el 20 de noviembre. Por consultas o informes pueden comunicarse, en los mismos días y horarios, a los números telefónicos 444127 o 417212.

Se recuerda, por último, que el Programa Municipal Verano Dorado ofrece a personas mayores la posibilidad de disfrutar de diversas propuestas, como por ejemplo enseñanza de natación, clases de gimnasia, caminatas y la práctica y competencias de tejo, sapo y newcom.