Se recuerda también que desde el Municipio se contrataron cuatro hoteles (Delfín, Belián, Mar Azul y Urca), todos ubicados en el sector céntrico de la ciudad balnearia.

“Cuatro hoteles en los que solamente Olavarría se va a alojar”, aclaró el subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet, en el marco de la reunión informativa que se concretó días atrás.

En cuanto a la alimentación, se contrató el servicio de la reconocida firma restaurantes Montecatini, donde la delegación olavarriense almorzará y cenará. Los desayunos serán en los respectivos hoteles.

Vale destacar, a la par, que desde el Municipio también se llevó a cabo la contratación de micros y combis para los movimientos internos dentro de la ciudad de Mar del Plata, para garantizar que cada olavarriense pueda asistir en día y horario al lugar donde tenga que competir.

El retorno se dará, de acuerdo con los resultados, en los días viernes 17 y sábado 18 de octubre, siempre con horario de salida desde “La Feliz” a partir de las 8:30 horas.