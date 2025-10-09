El lunes parte la delegación de Olavarría
Está previsto que salgan desde las 5:00 hacia la ciudad de Mar del Plata, partiendo desde la Plaza del Centro, como sucede tradicionalmente.
Se recuerda también que desde el Municipio se contrataron cuatro hoteles (Delfín, Belián, Mar Azul y Urca), todos ubicados en el sector céntrico de la ciudad balnearia.
“Cuatro hoteles en los que solamente Olavarría se va a alojar”, aclaró el subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet, en el marco de la reunión informativa que se concretó días atrás.
En cuanto a la alimentación, se contrató el servicio de la reconocida firma restaurantes Montecatini, donde la delegación olavarriense almorzará y cenará. Los desayunos serán en los respectivos hoteles.
Vale destacar, a la par, que desde el Municipio también se llevó a cabo la contratación de micros y combis para los movimientos internos dentro de la ciudad de Mar del Plata, para garantizar que cada olavarriense pueda asistir en día y horario al lugar donde tenga que competir.
El retorno se dará, de acuerdo con los resultados, en los días viernes 17 y sábado 18 de octubre, siempre con horario de salida desde “La Feliz” a partir de las 8:30 horas.