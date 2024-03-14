Personal del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires visitó el Municipio de Olavarría en la mañana del miércoles 13 del corriente. Encabezado por Leandro Álvarez, Director en Radicación y Evaluación Ambiental de Industrias, el equipo fue recibido en la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo de la Municipalidad.

El encuentro contó con la presencia de Gastón Sarachu, Secretario de dicha dependencia, y Bernardo Baldino, Subsecretario de Empresas e Inversiones, entre otras autoridades.

El propósito principal de esta visita fue establecer una agenda de trabajo colaborativa, buscando promover iniciativas que fomenten el desarrollo económico en armonía con la preservación del medio ambiente. Además, se llevó a cabo una visita al Sector Industrial Planificado «Los Fresnos», con el objetivo de avanzar en el proceso de obtención del Certificado de Aptitud Ambiental, en pos de alcanzar finalmente la aprobación del agrupamiento industrial por parte del decreto provincial.

Este encuentro refleja el compromiso conjunto entre el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Olavarría por impulsar acciones concretas que promuevan un desarrollo sostenible, beneficiando tanto a la comunidad como al medio ambiente.