En los considerandos se detalla que “la nueva playa de cargas se ubicará sobre el ramal La Providencia a la altura de la progresiva km 344,9 (…) requiriéndose para su ejecución la desafectación de cinco mil trescientos dos metros (5.302 m) de vías, la remoción, en principio, de dos mil cien metros (2.100 m) de vías sin actividad desde la progresiva km 346,1 a la progresiva km 348,2 y la cesión por parte de Cementos Avellaneda Sociedad Anónima de un terreno de su propiedad, sobre el que se emplazará parte de dicha infraestructura, el cual sería dado en permuta a cambio de parte del terreno correspondiente al sector a desafectar”.

La misma resolución indica que se le solicitó a Ferrosur una propuesta de construcción, pero ésta fue desestimada y se optó por seguir la gestión con la propia Cementos Avellaneda.

Como detalle se agrega que “la playa de cargas estará constituida por tres (3) vías para maniobras, cargas y/o descargas aledañas al nuevo trazado de la vía principal; dos (2) de esas vías de cargas conformarán la playa de cargas de carácter público, manteniendo Cementos Avellaneda Sociedad Anónima una (1) vía de carga para su uso privado en su predio particular”.