La inscripción está abierta y se extenderá hasta el martes 4 de noviembre, iniciándose el miércoles 5. Aquellas personas interesadas en participar podrán inscribirse a través del siguiente link.

Dicha capacitación se desarrollará de manera totalmente gratuita e incluye material didáctico y apuntes. La modalidad del taller es presencial y consta de seis encuentros de dos horas, con salidas a campo. Cabe aclarar que el cupo es limitado (30 personas).

Este curso busca ser un puntapié inicial para trabajar temáticas referidas a la astronomía observacional, partiendo de la historia de la astronomía y pasando por la teoría del Big Bang. Se generarán también las herramientas prácticas y teóricas necesarias para poder ubicarse en el cielo, ubicando las constelaciones. Se observarán estrellas, planetas, galaxias, nebulosas, cúmulos, entre otros cuerpos. Para ello se manejarán instrumentos específicos y acordes para la disciplina, como telescopios, programas astronómicos y cartas estelares.

Se hará un recorrido teórico en diversas temáticas, como la descripción de los cuerpos celestes, la evolución del universo, el funcionamiento de una estrella, los tipos de galaxias y de cúmulos, agujeros negros, quásares y supernovas, las características del sistema solar y cosmología.

Requisitos

10 años en adelante; de ser así, concurrir con un mayor (padre, madre o tutor).

Participar en todos los encuentros.

Fechas del curso

El curso se desarrollará los días miércoles y viernes 5, 7, 12, 14, 19 y 26 de noviembre, a las 20:00 horas, en el auditorio del Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”.