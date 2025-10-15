Dicha actividad está dirigida a la población en general y tiene como objetivo principal brindar herramientas y conocimientos para convertir los residuos orgánicos generados en el lugar en abono de excelente calidad. Este abono podrá ser utilizado posteriormente en la misma huerta, contribuyendo a la obtención de alimentos sanos y saludables.

En el marco de la propuesta, desde el Municipio se entregará una compostera para iniciar un proyecto de compostaje comunitario en la institución educativa, junto con un kit de huerta (bancal y herramientas) del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.