En este sentido, se llevarán a cabo ciclos de talleres de RCP (reanimación cardio pulmonar), lavado de manos e higiene personal y prevención del dengue; en instituciones educativas del Partido.

Durante la semana del 25 al 31 de marzo, el cronograma de actividades se estableció de la siguiente manera:

Talleres de RCP

Lunes 25/03

– 15:00 horas: Jardín N° 929, Vicente López 3543.

Martes 26/03

– 08:30 horas: Jardín N° 929, Vicente López 3543.

– 14:15 horas: EES N° 10 (Ex Normal), San Martin 3050.

– 15:00 horas: EES N° 10 (Ex Normal), San Martin 3050.

Miércoles 27/03

– 15:15 horas: Colegio Nuevas Lenguas, Gral. Paz 3244.

Asimismo, se informó que en las próximas semanas se realizarán talleres en: Escuela N° 65, Colegio Nuevas Lenguas, EES N° 14, Escuela N° 53, Escuela N° 4, Jardín 905, Escuela N° 59.

El Paseo de la Salud es un espacio destinado a la promoción sanitaria, no sólo por las actividades propiamente dichas que se desarrollan en relación a los controles médicos, sino también por la posibilidad que aporta para la realización de eventos relacionados a la actividad física y el bienestar de la población. Surgió por iniciativa de la Secretaría de Salud Pública y trabaja de manera multidisciplinaria y articulada con diferentes áreas como Bromatología, Deportes, Turismo, Cultura, en diferentes actividades, propuestas y campañas de concientización, que tuvieron gran impacto en la comunidad.

Las propuestas se llevan adelante en sede y en extensión en distintos espacios de la comunidad, tal como sucede con la realización de los mencionados talleres.