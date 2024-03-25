El Municipio continúa con actividades de promoción sanitaria
El Municipio retoma su calendario de actividades de promoción de la salud, en el marco del inicio del ciclo lectivo 2024. Las mismas están a cargo de personal del Paseo de la Salud, dependiente de la subsecretaría de APS.
En este sentido, se llevarán a cabo ciclos de talleres de RCP (reanimación cardio pulmonar), lavado de manos e higiene personal y prevención del dengue; en instituciones educativas del Partido.
Durante la semana del 25 al 31 de marzo, el cronograma de actividades se estableció de la siguiente manera:
Talleres de RCP
Lunes 25/03
– 15:00 horas: Jardín N° 929, Vicente López 3543.
Martes 26/03
– 08:30 horas: Jardín N° 929, Vicente López 3543.
– 14:15 horas: EES N° 10 (Ex Normal), San Martin 3050.
– 15:00 horas: EES N° 10 (Ex Normal), San Martin 3050.
Miércoles 27/03
– 15:15 horas: Colegio Nuevas Lenguas, Gral. Paz 3244.
Asimismo, se informó que en las próximas semanas se realizarán talleres en: Escuela N° 65, Colegio Nuevas Lenguas, EES N° 14, Escuela N° 53, Escuela N° 4, Jardín 905, Escuela N° 59.
El Paseo de la Salud es un espacio destinado a la promoción sanitaria, no sólo por las actividades propiamente dichas que se desarrollan en relación a los controles médicos, sino también por la posibilidad que aporta para la realización de eventos relacionados a la actividad física y el bienestar de la población. Surgió por iniciativa de la Secretaría de Salud Pública y trabaja de manera multidisciplinaria y articulada con diferentes áreas como Bromatología, Deportes, Turismo, Cultura, en diferentes actividades, propuestas y campañas de concientización, que tuvieron gran impacto en la comunidad.
Las propuestas se llevan adelante en sede y en extensión en distintos espacios de la comunidad, tal como sucede con la realización de los mencionados talleres.