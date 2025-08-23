“Es igualdad de derechos, de oportunidades. Vamos a destinar alrededor de 170 millones de pesos para concretar distintas obras, por eso esta mesa de trabajo. Queremos generar un ida y vuelta, como lo hacemos también con cada escuela pública que visitamos. Un intercambio que sin dudas se va a traducir en una mejor calidad de vida de todas las personas que transitan las instituciones. En un contexto lamentable, adverso para las personas con discapacidad, nosotros seguimos acompañando y queremos hacerlo de manera compartida, entre todos”, narró el intendente Wesner al iniciar el anuncio.

El jefe comunal estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landivar, el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y el director Fabian Rubare, quien fue el encargado de explicar en qué consistirá cada obra, la cual surge de un relevamiento que fue iniciado desde la Jefatura de Educación de Gestión Privada de la Región 25. Romina Altafini, su responsable agradeció “esta mirada integrada del sistema educativo. Es algo que me emociona mucho, garantiza el derecho a la educación a la calidad, en condiciones”.

Rubare añadió que desde la Secretaría de Obras Públicas se le dio continuidad a ese relevamiento, con un abordaje integral que permitió detectar cuáles eran las principales urgencias y necesidad, para definir las prioridades y obras a incluir en este Programa Municipal. A cada institución se le hizo entrega de una copia de la memoria descriptiva, no solo para tomar conocimiento al detalle de los trabajos diagramados, sino también para que puedan hacer las acotaciones o sugerencias que crean pertinentes.

Plan de Obras

Casa de Helen, Aguilar 1847

_ Construcción de playón deportivo de hormigón armado

_ Construcción de veredas y vado peatonal

_ Reparación de revoque y rajaduras exterior

_ Pintura exterior

_ Pintura de rejas y carpinterías exteriores

_ Destape y limpieza de una canaleta de desagüe pluvial

Presupuesto oficial: 32.750.000 pesos

Escuela Especial Corim, Aramburu 845

_ Reparación de pérdidas de agua en baños

_ Construcción de 2 vados peatonales sobre accesos

_ Construcción de senderos

_ Sellado de las chapas y muro en el sector del SUM y aula

_ Colocación de membrana

_ Pintura exterior del edificio

Presupuesto: 14.720.000 pesos

Escuela Corim, Vélez Sarsfield 3028

_ Se provee y coloca una cerradura nueva para una de las puertas de la escuela.

_ Se realiza el cielorraso de Durlock y se pinta el mismo, en el gabinete.

_ Se provee y coloca un sistema de izado nuevo en el mástil de roldanas y cable.

_ Se arregla el cielorraso del alero del patio y se pinta.

_ Se provee y coloca membrana geotextil en una losa, previo al retiro de la existente.

_ Se reparan revoques y pinta el frente.

_ Se pintan las rejas, cesto, puertas de gabinete y cordon de vereda de color similar al existente.

_ Se realiza toda la vereda nueva en piso de H°A° peinado.

Presupuesto: 14.925.000

Casa de María – Ilusiones, Avellaneda 4151

Demoliciones:

_ Retiro de membrana

_ Retiro de todo elemento suelto y/o deteriorado de la cubierta y aleros del techo tejas

_ Retiro del tanque de agua, para reemplazarlo por el de 2000 lts existente

Obras nuevas:

_ Se provee y coloca membrana geotextil en todo el techo de losa y sus cargas.

_ Se repara todo el techo de tejas.

_ Se anula el tanque de agua existente y se abastece a otro conjunto de tanques (cisterna + reserva) situado sobre la losa del sector escuela.

_ Se construye un depósito con techo de losa de viguetas pretensadas, cielorraso de PVC y pisos cerámicos. Se proveen y colocan carpinterías.

_ Se realizan los revoques y aislaciones pertinentes para la mampostería nueva del depósito.

_ Se pinta en el interior del edificio los cielorrasos reparados con látex blanco.

_ Se pinta el depósito nuevo con látex blanco interior y exterior.

_ Se colocan pisos y zócalos cerámicos tipo California Beige 51×51 de Alberdi sobre carpeta y contrapiso a nivel del piso interior.

_ Distribución de agua a sanitarios desde nuevo tanque.

_ Reubicacion de caldera.

Presupuesto: 42.300.150 pesos

Madre Teresa de Calcuta, Entre Ríos 1495-Loma Negra

Demoliciones:

_ Se retira hoja de la puerta P1 de madera.

_ Picar revoques con humedad en hall y depósito.

Obras nuevas:

_ Arreglos de revoques y placas de Durlock en el hall y depósito, se pintan con látex blanco.

_ Colocar membrana aluminizada sobre losa de baños y cargas con filtraciones.

_ Terminar las cargas y desagües pluviales de la losa.

_ Terminación de los baños nuevos:

_ Proveer y colocar 2 puertas de 0.90x2mts en los baños.

_ Desagües cloacales, instalación de agua fría con provisión y colocación de griferías, desde tanque de agua el cual se provee y coloca.

_ Instalación eléctrica.

_ Colocación de piso sobre carpeta hidrófuga, revestimiento hasta los 2.40 mts de alto y se coloca el cielorraso.

_ Pintura exterior e interior de los baños.

_ Terminaciones en baños: zócalos, artefactos, etc.

_ Construcción del paredón con bloques de hormigón de 20x20x40, con capa aisladora horizontal, se revocan y pinta.

Presupuesto: 25.810.000 pesos

IDEO, Cerrito N°3259

_ Intervenir cubiertas con filtraciones, revitalizar y poner en valor el edificio.

_ Colocación de la membrana aluminizada aislante

_ Reemplazo de aberturas

_ Instalación eléctrica

_ Pintura

Presupuesto: $20.515.000 pesos.

Helen Keller, José Luis Torres 2957

_ Impermeabilización de cubierta de Salón de Usos Múltiples

_ Pintura de muros interiores y exteriores

Presupuesto: $16.190.000 pesos.