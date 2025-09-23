El evento se realizará desde las 19 horas en el Teatro Municipal, organizado en forma conjunta con la Unión Industrial, la Cámara Empresaria, Sociedad Rural y el Consorcio del Parque Industrial. Contará además con la participación de instituciones, familiares y público en general, ya que la invitación es abierta a toda la comunidad, para poder conocer la particularidad y diversidad del entramado productivo local.

Gracias a la articulación y el diálogo permanente entre cada uno de estos actores fue que se acordó que en esta primera edición se concrete la entrega de 20 reconocimientos.

Se coincidió también en la relevancia de contar con este tipo de eventos como una forma no solo de poner en valor, sino también de dar a conocer y reivindicar el rol que cumplen en su vinculación con la sociedad, generando fuentes laborales, oportunidades y movilizando la economía.

Además, con la certeza de que se erigirá como una fecha marcada en el calendario local, se buscará que en próximas ediciones reconocer a más protagonistas de la matriz productiva olavarriense, y de esa manera seguir reconociendo historias de personas que arriesgaron y construyeron una ciudad pujante.