El plan de obras contempla, por un lado, la construcción de una cocina, depósitos y sanitarios nuevos para el Salón de Usos Múltiples, para lo cual previamente deberá demolirse un sector. Lo mismo sucederá con una parte del solado del patio, para la posterior ejecución de uno nuevo de hormigón alisado y la construcción de un nuevo piso.

También se llevará a cabo la construcción de un aula nueva que tendrá acceso desde la galería. Además, se realizarán ampliaciones sobre el patio y se colocarán aberturas de aluminio sobre la calle Azopardo.

Por último, en cuanto a las obras nuevas, se realizarán cazoletas en los árboles existentes de las veredas, con bordes de hormigón de 10 cm, y se plantarán nuevos árboles.

En materia de reparaciones, se intervendrán solados de las veredas y se incorporará un vado peatonal sobre la calle Rivadavia. Además, se pintará el interior del edificio: paredes y cielorraso con látex, al igual que el exterior del edificio. También se realizarán las tareas de instalación de gas, sanitaria y eléctrica para los nuevos ambientes, que se conectarán a las ya existentes.

Participaron de la apertura de la licitación el director de Licitaciones, Ezequiel Lorenzo; el director de Desarrollos y Proyectos de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián Rubare; y los representantes de las empresas oferentes.

En la oportunidad se presentaron cinco ofertas, tal como se detallan a continuación:

Proponente Nº 1: Larrosa Martín Eduardo cotizó la suma de $249.922.000.

Proponente Nº 2: Pecma SRL cotizó la suma de $229.160.078.

Proponente Nº 3: Jhonny Caba Lomar cotizó la suma de $214.018.000.

Proponente Nº 4: Vigas y Bloques S.R.L. cotizó la suma de $194.000.000.

Proponente Nº 5: Visan Ingeniería S.A. cotizó la suma de $173.271.000.

El presupuesto oficial es de $254.885.525.