Por tal motivo, se dispondrá de un puesto de vacunación antirrábica canina y felina en la Plaza Manuel Belgrano (Moreno entre Azopardo y Buchardo).

Se solicita a cada vecino que colabore acercando a los perros a la plaza con collar y correa, y a los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Además, se recuerda que, si encuentra un murciélago, no debe tocarlo y debe dar aviso a Bromatología o Defensa Civil para que sea un operario quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis.