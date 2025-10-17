Plaza Manuel Belgrano
El municipio refuerza el operativo de bloqueo antirrábico
Desde la Dirección Veterinaria del municipio informan que este sábado 18, de 09:00 a 12:30 hs., se realizará un refuerzo del operativo de bloqueo efectuado días pasados ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago (siendo éstos los reservorios naturales del virus)
Por tal motivo, se dispondrá de un puesto de vacunación antirrábica canina y felina en la Plaza Manuel Belgrano (Moreno entre Azopardo y Buchardo).
Se solicita a cada vecino que colabore acercando a los perros a la plaza con collar y correa, y a los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.
Además, se recuerda que, si encuentra un murciélago, no debe tocarlo y debe dar aviso a Bromatología o Defensa Civil para que sea un operario quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis.