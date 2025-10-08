El oficialismo, con el voto doble del presidente de la comisión, Federico Aguilera, logró imponerse y así evitar que el proyecto sea tratado en la sesión del próximo jueves.

Desde los bloques PRO-ERF y Juntos por Olavarría dieron cuenta pública del hecho, ya que buscaban que la iniciativa pudiera avanzar antes de la presentación del presupuesto 2026, que el Poder Ejecutivo debería elevar antes del 31 de octubre, con el objetivo de brindar una herramienta útil tanto para el sector productivo como para el propio municipio.