El ajuste no es exclusivo de Massa, es de antes, EL solo profundiza lo que Alberto Fernández vino a hacer en 2019, hacer pagar la crisis a la CLASE TRABAJADORA. Ahora Massa y Tolosa Paz ya prácticamente no mandan mercadería, y a la par se encargan de criminalizar y judicializar las movilizaciones populares que reclaman este derecho.

En este contexto también nos dirigimos al gobierno de Galli, el cual comparte la misma política del gobierno Nacional. En los barrios la situación es insostenible. Las demandas en los territoriales son muchas desde alimentos a garrafas, materiales de construcción, lotes y viviendas. La secretaria Guillermina Amespil sigue en la misma línea que el ex secretario Diego Robbiani. De patear la pelota al gobierno nacional. Ya que no ha tenido sentido alguno al respondernos que se encuentra ocupada con la campaña electoral. Y solo entrego una caja de leche y 7 paquetes de masitas por cada comedor sin expectativas de que lo sostenga.

Ante esto, el fantasma anti derechos de Milei solo puede impedirse luchando contra el ajuste de los Fernández, Massa y Galli que hambrean al pueblo compartiendo la agenda del FMI.

Este panorama negativo para la clase trabajadora necesita ser enfrentado con la movilización de las organizaciones populares, pero dada la situación de cooptación de muchas de las dirigencias, la acción debe surgir desde abajo, superando el entreguismo de las burocracias en los sindicatos y organizaciones sociales, etc.

Por todo esto el miércoles 18 nos movilizaremos a las puertas del municipio para pedir soluciones concretas a nuestras demandas ya dichas. Asistencia integral a los comedores, duplicar el monto de tarjeta cabal y apertura universal para quien la necesita, solución a las diferentes problemáticas de acceso a la vivienda, generación de trabajo genuino a partir de las obras de urbanización en los barrios, mejoramiento de atención en los centros de atención primaria de salud y hospital, etc.