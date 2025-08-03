Estos barrios tienen un calendario de recolección diurno: lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 horas tienen recolección de basura, a cargo de Transporte Malvinas. mientras que los días jueves a partir de las 6 hs tienen recolección de residuos reciclables, a cargo de la Cooperativa Viento en Contra.

Cabe recordar que los residuos que se pueden reciclar son: papel, cartón, botellas de plástico, botellas y frascos de vidrio, aerosoles, latas de aluminio, latas de conserva y envases de tetrabrik.

JLR