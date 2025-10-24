Indicó que esta etapa aprobada en el Concejo “nace para residentes y nativos exclusivos de Villa Alfredo Fortabat”.

Recordó que “también es un acuerdo que hicimos con la Asociación de Bomberos, donde una manzana va a ser destinada para el nuevo destacamento de la localidad y la restante para el conjunto habitacional”.

“Le vamos a dar prioridad a la familia bomberil de personas nacidas o nativas de la localidad”, reiteró.

En referencia a problemas registrales que hubo con los lotes, Sánchez recordó que “todo el macizo que incluye esos lotes e incluye también otras tenencias es tres cuartos del municipio de Olavarría y un cuarto del Club Independiente de VAF”.

“Los planos para la registración de eso hay que hacerlos de acuerdo con esa proporcionalidad, los cuales ya están hechos, ya están delimitados y ya están aprobados”, reveló.

“Falta la registración por un pequeño tema que le falta cumplimentar al Club, pero la titularidad ya está definida; por eso nosotros podemos disponer de esos lotes”, resaltó Sánchez.

Adelantó que está a punto de salir una iniciativa similar para Sierra Chica que los concejales “van a tratar en la próxima sesión”.

“La idea es que los dos programas corran paralelos y, en los mismos tiempos, se hagan los sorteos simultáneamente de ambos loteos”.

Recordó que estos lotes tienen un costo, porque lo que “se recauda es por los servicios que se gastan para habilitar el lote”.

Mencionó “el trazado de la calle, el alumbrado público, el agua corriente”.

“El costo de los servicios que se dotan para cada uno de los terrenos se divide entre la cantidad de terrenos y se les cobra en cuotas, en distintos planes de pagos que sean accesibles a los vecinos, para que los servicios los paguen exclusivamente los que son beneficiados”, explicó.

También Sánchez fue consultado por la promesa de Wesner en torno a las 100 casas por año.

Con los lotes, expresó, “estaremos cerca de 380 soluciones habitacionales en dos años. Así que estamos muy cerca de cumplimentar en dos años lo prometido”.

Se trata, declaró, de “dar inicio a un proceso que culminaría con la vivienda. Si no tenés el lote no podés construir la vivienda; entonces nosotros iniciamos por el lote”.

“Ayudamos con el plan de financiamiento y con la asistencia técnica también a cada uno de los vecinos. Cosa no menor”, concluyó.