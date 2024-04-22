La presentación, contará con las siguientes obras: Suite Carmen de Georges Bizet (1838 – 1875), El Anfitrión de Scott Joplin (1868-1917), Palomita Blanca de Anselmo Aieta (1896-1964), Calambre de Astor Piazzolla (1921-1992), Alfonsina y el mar de Ariel Ramírez (1921-2010), Hectógrafo Polka Schnell, opus 186 de Eduard Straub (1835-1916), Voces de Primavera, Vals opus 410 de Johann Strauss (h) (1825-1899), Adiós Muchachos de Julio César Sanders (1897-1942), Tico Tico de Zequinha Abreu (1880-1935), Leichtes Blut Polka Schnell opus 139 de Johann Strauss (h) (1825-1899).

El Quinteto de Vientos, cuenta con una trayectoria de más de 25 años, retomando su actividad con auspicio municipal. El grupo integra su repertorio con obras conocidas y otras de interpretación poco frecuente, con autores de todas las épocas, estilos, géneros y nacionalidades. También busca en forma complementaria desarrollar una labor didáctica.

“Vientos de Olavarría” se encuentra integrado por Claudia Cortés en flauta, Carlos Orlando en oboe, Mariano Romano en clarinete, Cristian Fabris en corno y Julieta Di Fede en fagot.

Los músicos que forman el Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría “, son solistas de sus instrumentos en las Orquestas Sinfónicas de Olavarría, Bahía Blanca, Mar del Plata, así como de Grupos de Cámara y diversos géneros musicales. Asimismo, la agrupación ha integrado la programación de la filial local del Mozarteum Argentino.