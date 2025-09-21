En el marco de la campaña municipal “Querer es Cuidar”, impulsada con el objetivo de promover el cuidado responsable de animales de compañía, el Municipio, a través de Bromatología, da a conocer el cronograma del Quirófano Veterinario Móvil para los días 22 al 29 de septiembre.

Este vehículo sanitario brinda de manera gratuita el servicio de esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas en todo el partido de Olavarría. Se recuerda que todas las intervenciones quirúrgicas son con turnos previamente acordados, para un mejor funcionamiento y organización del servicio. El horario de atención es de 8:30 a 12:00 horas, de lunes a viernes, excepto feriados.

Para sacar turnos, los interesados deben previamente comunicarse por llamada o mensaje de WhatsApp al 15-666400; esto es así ya que, al momento de sacar el turno, se le brindará toda la información necesaria al vecino y las respectivas indicaciones con el fin de lograr una intervención segura para el animal.

Cronograma septiembre

Lunes 22/09: Villa Mailín, CAPS N.º 22 (Balcarce y Mendoza).

Miércoles 24/09: CECO I, Sociedad de Fomento José de San Martín (Rossi e Islas Malvinas).

Jueves 25/09: CECO I, Sociedad de Fomento José de San Martín (Rossi e Islas Malvinas).

Lunes 29/09: Sierra Chica, Círculo de Suboficiales y Guardias (Avda. Centenario 1380).

Requisitos para castrar a tu mascota

– Tu mascota debe estar acompañada por un mayor de 18 años, que debe disponer de toda la mañana para permanecer hasta que finalice el procedimiento.

– El día en que se realiza la cirugía, tu mascota debe estar en ayunas (12 horas de ayuno de alimentos y 1 hora previa sin líquidos).

– Tu mascota debe tener collar o arnés y correa si es un perro. Si tenés un gato, traelo en una transportadora o bolso ventilado.

– No te olvides de traer una manta para abrigarla luego de la cirugía.