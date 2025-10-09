El reconocimiento a 'Ola Rosa' y su encuentro como temas fundamentales del Concejo

En primer término, aprobaron todos los proyectos con despacho de comisión. Entre ellos, la convalidación de la contratación del servicio de residuos patogénicos por dos años a favor de Servicios Ambientales.

Al comenzar con el tratamiento de los proyectos sobre tablas, se aprobó la declaración de interés legislativo del séptimo Encuentro Nacional Rosa, que se realizará en noviembre. El siguiente expediente fue para reconocer a las integrantes de la Asociación Civil "Ola Rosa". Ambos proyectos fueron aprobados por unanimidad, ante la presencia de representantes de la agrupación, que tomaron la palabra en un cuarto intermedio. Luego dialogaron con la unidad móvil de Radio Olavarría.

Tras esto, siguió el orden del día con el tratamiento de una resolución del PRO que solicitaba la habilitación del puente de la calle General Paz. Fue aprobada por unanimidad.

La siguiente resolución, presentada por la UCR, pedía el cumplimiento de la ordenanza que normatiza la implementación de la delegación municipal de Hinojo. Fue aprobada por unanimidad.

La última resolución tratada también fue presentada por el radicalismo. Se trata de un pedido para garantizar la provisión del servicio de agua potable en el barrio Belén, sector lindero a las vías del ferrocarril.