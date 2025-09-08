El sábado, Mercados Bonaerenses en el Parque Mitre
El próximo sábado 13 de septiembre se realizará una nueva edición del programa “Mercados Bonaerenses” con la participación de productores locales. La feria se desarrollará de 10:00 a 13:00 en el sector de Necochea y Brown.
Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Coordinación de Economía Popular, se indicó que, en el marco de esta nueva jornada, se podrán encontrar elaboraciones como panificados dulces y salados, huevos de campo, bebidas, quesos, legumbres, cereales y harinas, productos agroecológicos, plantas y plantines, miel, verduras y productos sin TACC, y alfajores artesanales.
Cabe aclarar que esta vez no estarán los camiones de pastas, lácteos y pescados.
Por último, se solicita a los asistentes llevar bolsas para sus compras.