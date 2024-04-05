Hoy viernes 5 de abril se realizará la conmemoración del 10º Aniversario del Servicio Municipal Territorial (SMT) N° 4 “Omar Iturregui”. Se invita a la comunidad al festejo, que se desarrollará a las 17:30 horas en el frente del edificio. En esta oportunidad, habrá música, actividades deportivas y culturales para vecinas y vecinos de todas las edades.

El edificio fue inaugurado el 5 de marzo de 2014. Se encuentra ubicado sobre la calle Berutti entre Rufino Fal y Estrada. Actualmente, el Servicio integra al Jardín Maternal Arco Iris, el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) N° 5, la Dirección de Políticas Sociales de Desarrollo Social, el Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva, Educación Secundaria para Adultos (CENS 451). Asimismo, se brindan clases de Yoga a cargo de la Dirección de Cultura y Educación y clases de Gimnasia para niños y niñas por parte de la Dirección de Deportes Municipal. En lo que respecta al CAPS N° 5, las prestaciones comprenden: Medicina general, Enfermería, Odontología, Psicología, Fonoaudiología, Nutrición, Estimulación Temprana, Psiquiatría. También el CAPS se constituye como espacio de formación para la residencia de Enfermería Comunitaria.

Las instalaciones del Servicio Territorial cuentan con la sede del jardín maternal, con tres aulas con baños, cocina, acceso independiente al SUM; hall de acceso, recepción, 4 oficinas, baños damas, caballeros y discapacitados; salud: recepción, 7 consultorios, baño, archivo, farmacia, acceso ambulancia; y SUM: salón, cocina y depósitos.

La política pública de Servicios Municipales Territoriales fue creada en 2009, con el objetivo de descentralizar servicios públicos en el territorio. En cada servicio se desarrolla una gran variedad de actividades abiertas a la comunidad, para todas las edades. Estas actividades son ofrecidas por distintas áreas municipales y de instituciones educativas y comunitarias.

El Servicio Municipal Territorial Nº 4 se encuentra delimitado por la Av. Colón y la Ruta Nacional 226 entre la Av. Pringles y la calle Las Orquídeas. Comprende los barrios Uocra, CECO II, Jardín, San Carlos, Carlos Pellegrini, UTA, Villa América, Hipólito Yrigoyen, Provincias Argentinas y Acupo I.