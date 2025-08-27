Perli es un profesional de la medicina (urólogo) con una trayectoria de alrededor de 30 años tanto en Azul como en Olavarría, docente de la Facultad de Medicina en nuestra ciudad y, hace aproximadamente 3 años, decidió volcarse también al teatro.

En diálogo con LU 32 se refirió al porqué decidió comenzar a hacer teatro, cosa que fue postergando en el tiempo hasta que se animó.

Se incorporó al grupo de teatro Delta y con ellos está presentando esta obra. Se refirió al contenido de la misma y a su personaje, que es un tanto cómico.

En referencia a su labor como médico dijo que trabaja mucho con niños y se definió como un poco “payaso”, cosa que le sirve para alentar a los chicos que van a una consulta médica y siempre salen despavoridos.

En cuanto a la puesta en escena de la obra en la muestra de Saladillo, está prevista para el sábado 6 de septiembre.