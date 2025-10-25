DURANTE LOS COMICIOSEl transporte público será gratuito este domingoDesde la Municipalidad de Olavarría se informó que, a partir de las 8 de la mañana y durante toda la duración de los comicios del 26 de octubre, el boleto será gratuito para todas las líneas de colectivo urbano e interurbano.sábado 25 de octubre de 2025 12:34 Te podría interesar InseguridadMataron a presunto ladrón en intento de roboSegún las primeras informaciones recogidas por LU32 en la mañana de este viernes, los disparos habrían sido efectuados por el propietario de una vivienda, ante el intento de ingreso a su propiedad. Fuentes de la investigación confirmaron que la víctima tiene antecedentes. Trabaja Policía de la Provincia en la zona de Avenida Pueyrredón, altura barrio Evita. No disponible sin conexión InfragantiEmpleado de la Cooperativa Obrera intentó hurtar productos donde trabajaFue este miércoles. Los efectivos policiales arribaron al lugar por un llamado del responsable de la sucursal de la calle Necochea a la comisaría. No disponible sin conexión Torneo Regional Federal AmateurRamiro Biscardi vuelve a Estudiantes: “Estoy muy feliz de volver a la ciudad que tan bien me trató"El arquero bolivarense, que viene de ser campeón del Federal A con Ciudad de Bolívar y de ascender a la Primera Nacional, se suma este viernes al equipo que dirige Mauricio Peralta para afrontar el Regional Federal Amateur. Faltan culminar algunos detalles para poder estar a disposición. En diálogo con LU32 contó las sensaciones de volver a Olavarría después de su gran paso por el conjunto bolivarense. No disponible sin conexión Santamarina de TandilDuilio Botella: “El club va a seguir viviendo; el riesgo es la participación o no en el Federal A”El director técnico dialogó en exclusiva con LU32 y contó detalles de la situación que atraviesa la institución tandilense respecto de la falta de pago que sufren los empleados del club. A su vez, desarrolló un análisis de su temporada en Rincón de los Sauces y de la vuelta a Santamarina, como así también aprovechó para ponderar el ascenso del Club Ciudad de Bolívar. No disponible sin conexión