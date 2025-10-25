Torneo Regional Federal Amateur Ramiro Biscardi vuelve a Estudiantes: “Estoy muy feliz de volver a la ciudad que tan bien me trató" El arquero bolivarense, que viene de ser campeón del Federal A con Ciudad de Bolívar y de ascender a la Primera Nacional, se suma este viernes al equipo que dirige Mauricio Peralta para afrontar el Regional Federal Amateur. Faltan culminar algunos detalles para poder estar a disposición. En diálogo con LU32 contó las sensaciones de volver a Olavarría después de su gran paso por el conjunto bolivarense.