Un comerciante de la zona confirmó que “no hemos podido vender casi nada desde el jueves. No nos han dicho cuando van a abrir la calle de nuevo. Estos últimos días si piden permiso pueden pasar los compradores”.

Además añadió que “la basura no se recolecta desde el jueves, tenemos todo acumulado en el patio”.

Puntualmente la casa de comidas explicó que “la mercadería que no podemos vender la donamos al Hogar San José”.

NB