El vallado a la Comisaría Primera complica a comerciantes
El móvil de LU32 recorrió los comercios de Belgrano entre Brown y Lavalle, que tienen la calle cerrada desde el jueves pasado, luego de una movilización por Gonzalo Tamame, que apareció muerto en uno de los calabozos de la seccional.
Un comerciante de la zona confirmó que “no hemos podido vender casi nada desde el jueves. No nos han dicho cuando van a abrir la calle de nuevo. Estos últimos días si piden permiso pueden pasar los compradores”.
Además añadió que “la basura no se recolecta desde el jueves, tenemos todo acumulado en el patio”.
Puntualmente la casa de comidas explicó que “la mercadería que no podemos vender la donamos al Hogar San José”.NB