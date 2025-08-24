Los sectores afectados fueron:

• Barrios Isaura, Norte, Eucaliptus, Matadero, Cuarteles, La Candela, Militares, La Casiana, La Rural, Los Barrancos, Carlos Pellegrini, C.E.C.O. II, UOCRA, Jardín, San Carlos, UTA, SCAC, UOCRA II.

• Parte de los barrios Hipólito Yrigoyen, Sarmiento, Circunvalación Oeste, Independencia, San Lorenzo.

• Parque Helios Eseverri, Parque de Granos, ZALO, Parques Industrial I, II y V.

• Sistemas Rurales de Crotto, Blanca Grande (localidades de Blanca Grande, Espigas y Recalde), Ruta 60, Pourtalé y Aeropuerto.

• Sector donde se ubican varios pozos de extracción del Servicio Sanitario.

El personal de Coopelectric trabajó hasta las 16:30, aproximadamente, cuando quedó repuesto el servicio, según comunicó la cooperativa a los medios.