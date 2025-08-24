El viento cortó cables y dejó varias horas sin energía a distintas zonas
A causa de un corte de cables en Calle 112 y Av. Emiliozzi, salió de servicio la Línea N° 1 de Media Tensión, lo cual ocasionó la interrupción del suministro en diversos sectores de la planta urbana y la zona rural. La interrupción se extendió por casi cuatro horas.
Los sectores afectados fueron:
• Barrios Isaura, Norte, Eucaliptus, Matadero, Cuarteles, La Candela, Militares, La Casiana, La Rural, Los Barrancos, Carlos Pellegrini, C.E.C.O. II, UOCRA, Jardín, San Carlos, UTA, SCAC, UOCRA II.
• Parte de los barrios Hipólito Yrigoyen, Sarmiento, Circunvalación Oeste, Independencia, San Lorenzo.
• Parque Helios Eseverri, Parque de Granos, ZALO, Parques Industrial I, II y V.
• Sistemas Rurales de Crotto, Blanca Grande (localidades de Blanca Grande, Espigas y Recalde), Ruta 60, Pourtalé y Aeropuerto.
• Sector donde se ubican varios pozos de extracción del Servicio Sanitario.
El personal de Coopelectric trabajó hasta las 16:30, aproximadamente, cuando quedó repuesto el servicio, según comunicó la cooperativa a los medios.