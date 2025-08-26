Concejo Estudiantil
Elecciones 2025: destacan la recepción de candidatos y la organización de los estudiantes
Telma Cazot, a cargo de la comisión de educación del Concejo, expresó algunos detalles de la dinámica del encuentro. También comentó cómo fue la previa y el diseño de la actividad.
Indicó que los y las estudiantes realizaron consultas a los sextos y séptimos años y a sus compañeros; volvieron con muchas inquietudes para transmitir a los candidatos.
Por otro lado, la concejal Cazot puso de relieve cómo los postulantes de los distintos partidos recibieron la propuesta del debate.
La idea es que los chicos y las chicas que no puedan evacuar las dudas en el debate sigan en contacto posteriormente con los candidatos.