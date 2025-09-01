El pasado 29 de agosto la Sociedad de Fomento Dámaso Arce, ubicada en 25 de Mayo 1129, realizó una votación mediante la cual renovó parte de su comisión directiva. La presidenta de la institución, Mirta Rossi, contó que “el viernes pasado tuvimos elecciones, nosotros hacemos parcial. Es por un hecho de que tenés más participación porque cambian cada dos años las instituciones y de esta modalidad, por ahí por año podés integrar cierta cantidad de socios nuevos”. Refiriéndose a la modalidad, la referente aclaró que “es una particularidad de la sociedad fomento que creo que no son muchas las que funcionan de esta forma”.

Mirta, parte de la comisión directiva, explicó que “el salón lo alquilamos, están chicas de fitness, folclore, todo ese tipo de cosas y se alquila. Con eso, vamos aumentando los gastos que tiene y funciona bien”.