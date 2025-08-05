La movilización comenzó alrededor de las 15:30 en el Paseo Jesús Mendía. Luego de recorrer calles céntricas de la ciudad, la referente de la agrupación convocante leyó un comunicado que dejó plasmado los motivos de la concentración y los reclamos.

"Esta Ley 24.901 busca garantizar una reforma profunda del sistema de pensiones por discapacidad. Esto significa que permite a personas con CUD (Certificado Único de Discapacidad) en contextos socioeconómicos desfavorables acceder a una pensión, sin someter a la revictimización de demostrar una incapacidad total para desenvolverse en cualquier ámbito de la vida", comenzó el comunicado.

Si bien el comunicado incluye a transportistas, maestras de apoyo, acompañantes terapéuticos escolares, hogares o centros de día, talleres protegidos, colegios de educación especial y demás trabajadores dedicados a la temática, especificaron que a los acompañantes terapéuticos, el veto a esta ley de emergencia impacta directamente en los tiempos de pago y en los valores por hora, lo que muchas veces nos obliga a abandonar las prestaciones o a sostenerlas según la situación

económica de cada familia. Como profesionales de la salud, no podemos permitir que solo puedan atenderse quiénes puedan pagar".

"Por todo esto, hacemos un llamado a la conciencia de toda la sociedad, de nuestra ciudad, a las familias de quienes acompañamos, a los y las terapistas, a las instituciones escolares, a los centros terapéuticos integrales, a las y los profesionales de la salud y a las jefaturas distrital y regional de educación,para que se sumen a esta lucha y podemos articular acciones conjuntas para realizar este reclamo ante los entes correspondientes, que son quienes nos están vulnerando con el veto", finalizaron.