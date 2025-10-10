Clima
Emiten alerta amarillo por tormentas fuertes para este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta nivel amarillo para el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, que alcanzaría a Olavarría. El pronóstico indica que el lunes mejorarían las condiciones.
Concretamente, se espera que esté acompañada de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores.