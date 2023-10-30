La bandera fue izada por Hugo Galgano, uno de los ediles electos en 1983 por la UCR.

En principio se trataron tres proyectos de la UCR Juntos: el emplazamiento de un busto de Raúl Alfonsín, el homenaje a los concejales de 1983 y la proyección del documental “Raúl, la Democracia desde adentro”.

La concejal Vergel, de UCR Juntos, fue la primera oradora y destacó que hace 40 años el Pueblo elige. “Se encuentra empobrecido en varios aspectos, pero ante cada elección se renuevan las esperanzas”, dijo. En esa línea destacó a Alfonsín “Que no pertenece a un partido, sino a todo el Pueblo Argentino”. Lo calificó como con “principios, honesto, apasionado y defensor de la Democracia”. También, Vergel, resaltó lo hecho por los hombres y mujeres del ‘83 “cuando no era fácil hacer política”. Explicó que por eso, deciden presentar el proyecto para homenajear al primer Cuerpo de concejales de la Democracia. Finalizó, emocionada, leyendo el prólogo de la Constitución, como el recordado cierre de campaña de Alfonsín.

Siguió en el uso de la palabra, el concejal Coscia, del Oficialismo. Reseñó que por aquellos años él concurría a Azul, a estudiar. Afirmó estar orgulloso por ocupar las bancas que ocuparon los concejales electos en el ‘83. Recordó la situación en las semanas previas al llamado a las elecciones de aquel año. “Tal vez, el mejor regalo de cumpleaños será recuperar aquella libertad de 1983”. Cerró con el reconocimiento de la Democracia como el mejor sistema, pese a las deudas.

Matrella, de la UCR Juntos, comparó la vida de la Democracia con la de una persona. Sostuvo que, quizás los jóvenes actuales no la valoran tanto como se debiera y, por eso, los adultos tienen que contarles. También, el edil hizo una comparación en cuanto a indicadores sociales actuales y los del ‘83. Llamó a reconstruir la confianza en las instituciones políticas, que está en niveles muy bajo. Agregó que hay distancia entre los ciudadanos y sus representantes. En otro orden, añadió que promueven un proyecto para emplazar un busto de Alfonsín y exhibir un documental.

El concejal Gamondi del Oficialismo, tomó la palabra para hablar desde la ‘Generación de los nacidos en Democracia’. Llamó a estudiar los momentos no vividos y reconoció que ‘por ahí no nos damos cuenta de lo que tenemos’. Describió que el fin de semana estuvo en el parque disfrutando, viendo artistas, tomando mate y que es algo normal para muchos, pero se debe recordar que no siempre fue así. “Nuestros padres nos dejarán un legado familiar, pero también nos legaron la Democracia. Ellos defendieron y aguantaron. Tenemos la obligación de continuar con este período de Paz”.

Sánchez, de Unión por la Patria, agradeció a la Presidenta Krivochen la posibilidad de expresión en este marco. Aprovechó para felicitar a las fuerzas y personas que han sido elegidas en las pasadas elecciones. Destacó la elección de Wesner, ya que desde el ‘87 no hay un concejal que sea electo intendente en Olavarría. “A 40 años seguimos en deuda”, sostuvo, tras citar algunas palabras de Alfonsín, pero, afirmó, se desterró para siempre el miedo de ver por la calle un carro de asalto militar. Destacó la decisión de decretar, tres días después de asumir, la instrucción del proceso contra la Junta, que terminó en el Juicio. Consideró que no es casual que se ponga en duda cuestiones relacionadas con la Dictadura, por estos tiempos.

La concejal Arouxet, de Ahora Olavarría, sostuvo que “hace 40 años Argentina tenía hambre de Democracia y hoy tiene hambre”. Pidió que todos los partidos trabajen juntos y que dejen las banderas partidarias para mejorar realmente la vida de los argentinos. Mencionó que hay tres ediles del ‘83 que la llenan de orgullo, que son los representantes de las localidades.

Matrella mocionó para que el busto del ex presidente sea instalado en el Parque Sur, actual Parque Raúl Alfonsín.

Creimer, concejal del Foro Olavarría, recordó que en el ‘76 ella vivía en La Plata, frente a la casa de Ricardo Balbín. Contó varias anécdotas de la vida diaria durante la dictadura, de las que empezó a encontrar respuestas a partir de la llegada de la Democracia. Para ver que la Historia pasa en todos lados, en “Olavarría tuvimos la recuperación de la identidad de un nieto”. “Los únicos responsables de que la Historia siga hacia adelante y no vuelva atrás, somos los adultos”, agregó.

Los proyectos fueron aprobados por unanimidad.

El último de los proyectos, impulsado por Foro Olavarría en Unión por la Patria, motiva un homenaje a los presidentes del Cuerpo desde 1983 a la fecha.

El concejal Sarachu reivindicó la sesión especial. “Estamos obligados a recordar… quien olvida su historia está condenada a repetirla”, citó. Mencionó que el 24 de marzo se recuerda desde el dolor y el 30 de octubre y el 10 de diciembre se lo hace con alegría. Señaló que el proyecto tiene un claro simbolismo y, en la práctica, implicará la colocación de un placa con los nombres de todos los que lo presidieron.

La concejal Vergel, adelantó acompañamiento, y leyó una nota de Nelson Di Giácomo, el presidente del Cuerpo en 1983. En la misma agradeció el apoyo de todos los ediles de aquel tiempo.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y, de esa forma, culminó la sesión especial en homenaje.

Se pasó a un cuarto intermedio, para luego iniciar la sesión ordinaria número 15 del 2023.