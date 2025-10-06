Este martes, trabajadores de Camuzzi Gas se movilizan a Buenos Aires, en el marco de las audiencias públicas en el ENARGAS, para visibilizar el reclamo salarial por la falta de actualización y la apertura de la paritaria.

Lucas Osellame, secretario de la Juventud del STIGAS Bahía Blanca y paritario nacional, explicó días atrás por LU32 que la raíz del conflicto data “de hace unos meses, cuando comenzó la paritaria de 2025, allá por el mes de abril. Teníamos un reclamo de vieja data, que es la jerarquización del empleado de gas en las distribuidoras; Camuzzi, principalmente, ha hecho oídos sordos a este reclamo, por lo que solamente nos ha ido recomponiendo la inflación a mes vencido.”