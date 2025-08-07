Alan, integrante del grupo MOAI, habló sobre el inicio del proyecto: “somos un grupo de amigos emprendedores que trabajamos cultivando adaptógenos, principalmente. Nos conocimos por el cultivo de las gírgolas, que no es un adaptógeno, es más bien comestible. Pareció que unidos era mucho más fácil esto del cultivo porque es bastante engorroso, lleva bastante tiempo, muchos materiales, espacios, etc. Así terminamos cultivando adaptógenos, como son, por ejemplo, Melena de León, Reishi, entre otros”.

Respecto de los beneficios, Fiama resaltó que “como la palabra lo dice, son adaptógenos. O sea, lo que hacen en el cuerpo es generar adaptabilidad, básicamente. No es un medicamento, se asemeja mucho más a un suplemento dietario, aunque tampoco es eso exactamente, por eso se llama adaptógeno. Entonces lo que genera es que el cuerpo se puede adaptar al estr��s, generalmente. Por ejemplo, la manera de León lo que hace es aumentar la concentración, por ejemplo, aumentar la energía”.

En redes pueden encontrarlos como MOAI_adaptogenos, o el próximo 10 de agosto en el Club Pueblo Nuevo y hacer una consulta personalizada.



NB