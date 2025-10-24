El Ministerio de Trabajo dispuso la homologación del acuerdo de suspensiones de los trabajadores fuera de convenio por el período agosto de 2025 hasta octubre de 2025 con el pago de una prestación no remunerativa equivalente el 80% de los haberes netos.

El acuerdo fue presentado por la empresa en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Dicha resolución fue firmada por los trabajadores, sin embargo, el delegado local del Ministerio de Trabajo, Lucas Miriuka le solicitó a la empresa la presentación del balance comercial que acreditara las pérdidas invocadas.

Finalmente, la empresa constato pérdidas por un total de $55.272.867,37 (48mil millones en 2024; 7.028.407.374 en 2025).

Desde la dependencia provincial aconsejaron “la homologación del acuerdo teniendo presente que la continuidad de la explotación comercial conllevaría la conservación de empleos en nuestra ciudad, evitaría agravar la situación laboral y social que ya se atraviesa en la ciudad de Olavarría, evitaría despidos y pérdida de fuentes de trabajo”.