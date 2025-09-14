La actividad busca promover la vacunación contra la rabia en animales, ya que es la principal medida de prevención para esta enfermedad, y también sensibilizar sobre el cuidado responsable de los animales de compañía.

A continuación se informa el cronograma de la semana:

15/09/2025 Espigas (incluye quirófano móvil), Delegación Municipal, 9:00 a 12:00 horas.

16/09/2025 Pickelado, plaza (Cnel. Suárez y Larralde), 09:00 a 12:30 horas.

19/09/2025 barrio Obrero, CAPS N.º 1 (Av. del Valle y C. Muñoz), 09:00 a 12:30 horas.

Cabe destacar que, en caso de lluvia, se reprogramará el puesto.

Requisitos

La vacuna se aplica de forma gratuita a todos los gatos y perros mayores de tres (3) meses.

NO se vacuna a hembras preñadas o en lactancia, ni a animales que presenten síntomas de enfermedad.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa y collar, y con bozal para aquellas razas y sus cruzas denominadas perros potencialmente peligrosos.

En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos, no sueltos ni en cajas, a fin de prevenir posibles escapes.

Sobre la rabia

La rabia es una enfermedad producida por un virus que afecta el sistema nervioso central de los mamíferos, incluidas las personas. No tiene cura y el tratamiento solo es eficaz si se aplica antes del inicio de los síntomas. Por ello, es fundamental prevenirla.

El virus está presente en la saliva de los animales infectados, principalmente perros y gatos, pero también puede estar en algunos mamíferos silvestres, como murciélagos. Se transmite por medio de mordeduras, arañazos y/o al lamer zonas lesionadas del cuerpo o mucosas de otros animales o personas. La principal medida de prevención es realizar la consulta temprana tras un accidente por mordedura con un animal.

La vacuna en pequeños animales debe aplicarse por primera vez a los tres meses de edad y luego realizar refuerzos de forma anual.

“La vacunación masiva de perros y gatos es la principal herramienta para eliminar la rabia. Trabajemos juntos por la equidad en salud y apoyemos la vacunación canina y felina para asegurar un futuro saludable y libre de enfermedades zoonóticas”, expresan desde el área.