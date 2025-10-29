Mientras se desarrollan las negociaciones entre representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales y una comitiva de funcionarios municipales, desde el gremio convocaron a una “asamblea de carácter urgente”.

Esta asamblea se llevará a cabo el jueves desde las 15:00 en la sede gremial ubicada en la calle Rivadavia.

Fuentes consultadas por LU32 indicaron que no se ha llegado a un acuerdo en las negociaciones. Según explicaron, se trataría de un bono, además de un aumento del 2% en octubre, 2% en noviembre y 2% en diciembre.