Paritarias
En medio de las negociaciones, habrá asamblea de Municipales
Mientras se intenta llegar a un nuevo acuerdo paritario entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales, la comisión directiva de esta entidad convocó a sus afiliados a una “asamblea urgente” que se desarrollará este jueves desde las 15:00 en la sede gremial
Mientras se desarrollan las negociaciones entre representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales y una comitiva de funcionarios municipales, desde el gremio convocaron a una “asamblea de carácter urgente”.
Esta asamblea se llevará a cabo el jueves desde las 15:00 en la sede gremial ubicada en la calle Rivadavia.
Fuentes consultadas por LU32 indicaron que no se ha llegado a un acuerdo en las negociaciones. Según explicaron, se trataría de un bono, además de un aumento del 2% en octubre, 2% en noviembre y 2% en diciembre.