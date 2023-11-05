En octubre se vendió más cemento que en septiembre, pero menos que en el 2022

Argentina despachó en octubre un 0,2% menos de cemento que en octubre de 2022 y un 1% más que septiembre de este año. Totalizó unas 1.133.304 toneladas.

A octubre hay despachadas unas 10.714.757, lo que equivale a un 1,6% menos que lo acumulado para este mismo mes, pero de 2022.

En cuanto a la comparación con otros años, este mes de octubre queda parejo con el del 2021 y 2022 y muy por arriba del 2019 y el 2020. La proyección de la AFCP para fines de este año, da cuenta de que podría caer un 2,1% el total de cemento despachado.

Más de la mitad del cemento que la Argentina consume sale de Olavarría y las cementeras son una de las principales fuentes de recursos de la Municipalidad.